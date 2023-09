Il coordinamento provinciale di Forza Italia in visita al Parlamento

"Forza Italia c’è e ci sarà sempre, i giovani sono il cuore pulsante del movimento politico": è questa l’esclamazione dei coordinatori provinciali Matteo Chimenti e Francesco Biagini, rispettivamente responsabili di Pisa e di Livorno, che guideranno la delegazione dei giovani forzisti a Roma domani mercoledì 20 settembre. I Giovani di Forza Italia sono appena rientrati dalla festa nazionale di Forza Italia Giovani di Gaeta. Durante i tre giorni di lavori a Gaeta i giovani di Forza Italia si sono confrontati sui temi di attualità e sul contributo di Forza Italia all’interno del Governo e del Parlamento, con i ministri, parlamentari, europarlamentari, sottosegretari e dirigenti di partito. Il Segretario Nazionale Antonio Tajani è rimasto a Gaeta per l’intero periodo dei lavori. Questa opportunità di confronto non si è fermata a Gaeta ma continuerà nella aula di Palazzo Montecitorio e in quelle di Palazzo Madama.

"Questi momenti dimostrano la grande importanza che Forza Italia riserva ai giovani, i giovani sono linfa vitale della nazione e rappresentano il presente ed il futuro, per questo siamo costantemente ascoltati dal Partito - prosegue Chimenti - spesso ci domandano che fine farà Forza Italia, a loro rispondo: 'che fine farete voi?', Forza Italia sta dimostrando di formulare proposte concrete per il paese, per citare un solo esempio mi riferisco al lavoro dei nostri gruppi parlamentari alle Camere per salvare le migliaia di imprese, e di conseguenza migliaia di posti di lavoro, che rischiano di chiudere a causa della misura scellerata del Superbonus dei 5 Stelle".

Dopo la nomina del nuovo poordinatore provinciale Matteo Chimenti, il movimento giovanile provinciale di Pisa è in una fase di riassetto in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno: "In questi giorni mi sto dedicando al confronto con gli iscritti per ristabilire l’assetto della direzione provinciale del movimento giovanile in modo da farci trovare pronti per affrontare le sfide elettorali del prossimo anno, dalle elezioni europee ai 27 Comuni della provincia di Pisa che andranno al voto. Uno spazio importante della programmazione sarà dedicato alla formazione dei giovani iscritti in modo da creare una classe dirigente che sia all’altezza delle grandi sfide del futuro" conclude Chimenti.