Il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo in visita a Pisa

Il Segretario Generale del Partito Comunista Marco Rizzo sarà a Pisa domenica 28 novembre, alle ore 15, al Circolo Arci Alberone, in Via S. Agostino 199. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si svolge nell'ambito della battaglia del Partito Comunista contro il Governo Draghi e all'indomani della manifestazione dello scorso 30 ottobre, che ha visto il PC manifestare a Roma, insieme alle forze politiche del Comitato No Draghi, contro il governo delle banche.

Il Partito Comunista, oggi rappresentato in Parlamento dal Senatore Emanuele Dessì, presenterà nei prossimi giorni il proprio programma 'Prime leggi per la ripresa dell'Italia' al Senato della Repubblica. Un programma di lotta, da portare avanti dentro e fuori il Parlamento, contro la svendita del patrimonio e delle aziende pubbliche, contro le delocalizzazioni e le privatizzazioni poste in atto dal Governo Draghi. Un programma per il lavoro, per la sanità pubblica e per l'istruzione. Insieme a Rizzo saranno presenti a Pisa il Segretario Regionale Francesco Sale, ed il Segretario Provinciale Paride Fogli.