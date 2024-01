"L'acquisizione definitiva della Vitesco Technologies Italy da parte del gruppo Dumarey (ex gruppo Punch) è un’ottima notizia e una boccata d'ossigeno per il territorio, perché garantisce a 750 persone di conservare il proprio posto di lavoro nei due siti produttivi di Pisa e di Fauglia". E' quanto dichiarano congiuntamente l’europarlamentare Susanna Ceccardi e il senatore Manfredi Potenti della Lega.

"La Vitesco - continuano - è un'eccellenza mondiale nella produzione di iniettori per motori a benzina e, grazie alla finalizzazione dell'accordo con Dumarey, metterà a disposizione il proprio bagaglio di conoscenza tecnologica sugli iniettori nel campo della mobilità sostenibile, dall'idrogeno ai biocarburanti. Questo risultato, per il quale merita un plauso anche l’ex sindaco di Fauglia Riccardo Froli che della Vitesco è stato uno dei fondatori, è anche il frutto della politica del buonsenso di cui la Lega si è fatta pioniera in Europa, dando stabilità alla filiera dell'automotive con il rinvio di due anni, da noi fortemente voluto, del passaggio al nuovo standard Euro 7. Solamente una visione ideologica della realtà può infatti portare a pensare che l'unica via per la decarbonizzazione sia l'elettrificazione, sottovalutando o persino boicottando altre soluzioni come l'idrogeno e i biocarburanti senza le quali, con ogni probabilità, a quest'ora avremmo 750 dipendenti della Vitesco disoccupati".