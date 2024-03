"Volantini anarchici contro la Polizia: massima solidarietà alle forze dell'ordine"

“L’affissione di numerosi volantini anarchici in via San Frediano a Pisa, con i quali si invoca la lotta contro la Polizia, restituisce un quadro preoccupante, causato da quella parte politica che ha scelto di strizzare l’occhio a quei manifestanti che hanno cercato il contatto fisico e lo scontro con gli operatori delle forze dell’ordine. Non siamo disposti a tollerare attacchi e minacce a chi con il proprio lavoro protegge quotidianamente i cittadini. Massima solidarietà agli agenti bersaglio di queste affissioni su cui auspico vengano individuati i responsabili e puniti”.

E' quanto denuncia il deputato e capogruppo della Lega in Consiglio comunale Edoardo Ziello dopo la manifestazione di sabato che ha visto la partecipazione di oltre 6mila persone in corteo per le vie del centro in solidarietà alla Palestina e contro le cariche della Polizia agli studenti avvenute lo scorso 23 febbraio a due passi da piazza dei Cavalieri.