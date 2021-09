Monteverdi Marittimo: volantino anonimo al presidente del Consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lo scorso Giugno, nei pressi della mia abitazione, è stato rinvenuto un volantino anonimo con cui si sperava che presto avrei terminato i miei impegni e permanenza a Monteverdi e nelle attività sociali del paese. Innanzitutto desidero ringraziare l’ Arma dei Carabinieri, in particolare il Comandante della Stazione di Monteverdi M.mo per l’ impegno profuso nelle indagini legate alla lettera anonima ricevuta lo scorso Giugno. Così come per i molti attestati di vicinanza da cittadini, dai consiglieri , in particolare dalla minoranza in Consiglio Comunale. Chi mi conosce sa che non sono facile alle intimidazioni e che continuerò a lavorare come da quasi otto anni sempre a servizio della comunità che mi ha dato fiducia come attestato dai risultati delle urne. Un lavoro spesso senza la ricerca di notorietà ma con la soddisfazione quando i risultati arrivano con tanta dedizione. Non serve nascondersi dietro una tastiera o un foglio anonimo, la mia porta è sempre aperta e sono sempre pronto al confronto anche e soprattutto con chi non è in accordo con me.



Carlo Quaglierini, presidente Consiglio Comunale Monteverdi M.mo