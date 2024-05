Si è svolto ieri, lunedì 6 maggio, il Consiglio comunale di Pisa, con trattati numerosi argomenti. Partendo dai question time, l'assessore all'ambiente Giulia Gambini ha risposto al quesito del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) sul caso keu a Pisa: "Ad oggi - ha detto l'amministratrice - non ci sono state comunicazioni ufficiali se ci sono nuovi siti oppure no interessati dal keu". Per quanto riguarda il rinfrescamento degli asili nido, in previsione della prossima stagione estiva, questioni sollevata dalla consigliera Dalia Ramalli (Pd), l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa ha comunicato che "entro il prossimo 7 giugno i lavori programmati per tutti i nidi comunali saranno terminati".

Successivamente, dopo una relazione del sindaco di Pisa Michele Conti, a cui è seguito un ampio dibattito, i consiglieri comunali hanno dato il via libera al rendiconto di amministrazione 2023 (maggioranza compatta, voto contrario delle opposizioni) e alla dichiarazione di interesse pubblico del complesso dei Trovatelli in via Santa Maria (sì della maggioranza, no di una Città in Comune e non partecipazione al voto dei consiglieri di centrosinistra). Tale previsione consente procedure più snelle sul fronte urbanistico-edilizio per il recupero, con l'edificio destinato a diventare un hotel. Nel 2019 era stato acquistato dall'allora mister del Pisa Gennaro Gattuso. Infine, approvazione anche per il piano di attuazione degli interventi previsti dal piano di recupero dell'area ex Motofides di Marina di Pisa (anche qui, sì della maggioranza, no di una Città in Comune e non partecipazione al voto dei consiglieri di centrosinistra).

All'inizio della seduta tre consiglieri comunali hanno fatto una comunicazione. La prima è della consigliera Rachele Compare (FdI), che ha ricordato "l'aggressione subita da alcuni studenti di Azione Universitaria lo scorso 29 aprile". La seconda del consigliere Francesco Auletta che ha ricordato l'anniversario della morte di Franco Serantini, per cui "rinnoviamo la richiesta di intitolargli la piazza San Silvestro". La terza, infine, del consigliere Matteo Trapani (Pd) che, dopo aver ricordato la figura della professoressa Dianora Poletti recentemente scomparsa, su suo invito gli è stato poi tributato un minuto di silenzio.