La senatrice pisana del Partito democratico Ylenia Zambito è la nuova tesoriera del Gruppo Pd al Senato, un ruolo molto importante all'interno dell'Ufficio di presidenza. I gruppi parlamentari sono organismi fondamentali nell'arco politico-istituzionale e tra gli elementi caratterizzanti ci sono quelli di essere la diretta rappresentanza del corpo elettorale in Parlamento e dinanzi al Presidente della Repubblica nel caso delle consultazioni per l’affidamento dell’incarico di Governo.

La responsabilità di tesoreria prevede una serie di funzioni di amministrazione del Gruppo, tra cui sovrintendere all'attività del direttore amministrativo, della parte contabile e patrimoniale, oltre ad attuare gli indirizzi dell'assemblea e compiere gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi.

"Sono molto contenta di aver ricevuto questo importante ruolo all'interno del gruppo dei senatori del Pd e nell'occasione ringrazio innanzitutto il capogruppo Francesco Boccia per la fiducia che ha riposto in me e, ovviamente, tutti i miei colleghi senatori e colleghe senatrici - afferma Zambito - è un incarico importante nell'ambito dell'amministrazione del gruppo, a servizio della nostra nostra comunità e come sempre metterò il massimo dell’impegno e della serietà per essere all’altezza del compito che mi è stato affidato".