Erba alta e zecche lungo l'argine: "Il Comune intervenga"

"Molti cittadini ci hanno segnalato la presenza massiccia di zecche lungo l'argine che va da via dell'Argine al Cep fino a via delle Lenze in Barbaricina. Una delle cause è certamente l'erba altissima, dei veri e propri cespugli che non vengono tagliati". E' quanto denuncia in una nota, a nome del suo gruppo consiliare, il capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli, che prosegue: "Questa situazione, oltre che per gli amici a quattro zampe, è un disagio e un rischio anche per chi passeggia e, in alcuni punti, rappresenta un pericolo addirittura per i mezzi di trasporto che si muovono sotto l'argine, vista l'altezza dei cespugli che riduce la visibilità. Per questo - annuncia Martinelli - abbiamo depositato un question time urgente, chiedendo alla Giunta quali interventi di ripristino e manutenzione intenda attuare per garantire la sicurezza e la salute pubblica nella zona".