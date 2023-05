Elezioni, Riccardo Buscemi (Forza Italia): "dopo cinque mandati consecutivi, mi metto ancora al servizio della città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gli anni passano, ma Riccardo Buscemi, figura storica di Forza Italia, consigliere comunale per cinque mandatati consecutivi (venticinque anni, un vero record!) partecipa anche questa volta alla competizione elettorale per sostenere e portare avanti il progetto di Michele Conti. "Ho combattuto e desidero continuare a combattere battaglie importanti per la mia città e per i miei concittadini" esordisce Buscemi, che brevemente traccia il suo impegno personale se dovesse essere rieletto: "Voglio adoperarmi per creare nuove opportunità di lavoro, sostenendo ed incentivando l'economia locale e promuovendo cooperative sociali, dove trovino uno sbocco giovani e disagiati; voglio attenzione per le "nuove povertà". Voglio sostenere il prezioso mondo dell'associazionismo e coinvolgerlo nella fruizione e valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale: Sala delle Baleari, Chiesa della Spina, Torre della Cittadella, per esempio, sono spazi che possono essere aperti a giorni e orari prestabiliti grazie ai volontari delle associazioni, riconoscendo per questo un contributo economico. Voglio che sia continuata la cura della città della Giunta Conti (decoro e pulizia, manutenzione delle strade e dell'illuminazione pubblica, valorizzazione del litorale, difesa dell'aeroporto, nuove infrastrutture); voglio minori spese e tasse comunali. dopo vent'anni all'opposizione e cinque anni in maggioranza a sostegno del sindaco Michele Conti, sono stato e vorrei continuare a essere il portavoce di tutti i cittadini. Le mie numerose battaglie politiche sempre a fianco dei pisani (la più nota e che mi ha lanciato in politica oltre trent'anni fa, quella contro il macchia nera e per il recupero dell'ex circolo richard ginori, ora sede della nuova biblioteca comunale) testimoniano il mio impegno a servizio della mia città dove sono nato, vivo e lavoro: Pisa mi ha dato tanto, a pisa voglio dare ancora tanto. Oggi mi ricandido per portare avanti il mio lavoro al servizio dei cittadini e continuare a governare con loro la città! ecco, "servizio" è la parola chiave del perché mi ricandido: io non mi considero un politico, mi considero un abitante di Pisa al servizio del mio territorio e dei miei concittadini, ai quali propongo, per questo, di rieleggermi".