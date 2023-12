A Natale un cuore di cioccolato per sostenere la ricerca Telethon

A Natale regala il cuore di cioccolato, scegli un dono dolcissimo e offri il tuo sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche rare e alle famiglie che aspettano una cura.

A Pisa i volontari Telethon saranno presenti sabato 16 e domenica 17 dicembre in Corso Italia (fronte Oviesse) e Borgo Stretto (fronte chiesa San Michele in Borgo).

Inoltre sarà possibile acquistare il cuore di cioccolato presso Tabaccheria Sara Renda (viale Gramsci 8), Tabaccheria Tacchi Marco (via Scornigiana), Tabaccheria Acerbi Ivan (via G.Garibaldi).

Vai sul sito www.telethon.it e trova la piazza più vicina e le edicole aderenti della provincia di Pisa dove trovare i cuori.