Spiaggia e mare, come avere un'abbronzatura perfetta senza rischi

Estate, per moltissimi italiani, è sinonimo di spiaggia, mare e tintarella. Tuttavia, per un'abbronzatura perfetta senza rischi, è opportuno prendere le giuste cautele, a partire dalla scelta della crema solare. Dal punto di vista cosmetico, questa deve essere:

in grado di proteggere da tutte le radiazioni ultraviolette (UVB, UVA corti e UVA lunghi);

fotostabile (cioè non modificarsi con la luce);

non tossica e non irritante;

resistente all'acqua e al sudore;

di facile applicazione e gradevole sulla pelle.

Cinque consigli per proteggersi dal sole

Non stare all'aperto o ripararsi all'ombra nelle ore di punta del giorno, quando le radiazioni UV sono più intense, di solito tra le 11 e le 16. Cerca di pianificare le attività da svolgere all'aperto o al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Assicurati di usare uno schermo solare ad ampio spettro su tutte le parti esposte. Nello scegliere uno schermo solare prediligi quelli ad ampio spettro, che proteggono sia dai raggi UVA che UVB, ma fai attenzione a quegli schermi che contengono zinco ossido, titanio diossido e parabeni.

Applica un fattore di protezione solare (SPF) di almeno 50 soprattutto per le prime esposizioni, meglio se resistente all'acqua. Ricorda che i solari con fattore di protezione alta/molto alta consentono comunque di abbronzarsi, anche se in modo più graduale.

Assicurati di applicare una quantità sufficiente di crema solare e di riapplicarla ogni 2-3 ore e dopo ogni bagno.

Fai attenzione alla scadenza: lee creme solari senza data di scadenza hanno solitamente un'efficacia di tre anni: alcuni ingredienti possono degradarsi o perdere la loro efficacia nel tempo, specialmente se esposti ad alte temperature.

Giusta protezione e abbronzatura perfetta

Un prodotto solare, per quanto ad alta protezione, non può essere uno schermo totale ai raggi UVB. Pertanto, la reazione fisiologica della pelle esposta al sole, cioè l'abbronzatura, si verifica comunque, anche se in modo più graduale. Il segreto essenziale dell'abbronzatura perfetta è infatti saper avere pazienza, prendendo il sole a piccoli passi, per evitare di rovinare la pelle e, nel peggiore dei casi, sottoporla a fastidiose problematiche, a volte pericolose per la salute. Parola d'ordine: mai farsi prendere dalla fretta. Ricorda che anche il semplice, ma sano, rossore di una giornata passata al sole, è un perfetto make-up naturale che fa risaltare qualsiasi viso.