Addobbi di Natale fai da te, le migliori idee

Manca ormai meno di un mese a Natale e, all'interno delle nostre case, è quindi arrivato il momento di creare la giusta atmosfera con gli addobbi. Per delle decorazioni green che siano pienamente rispettose dell'ambiente possiamo puntare sul fai da te. Vediamo alcune idee.

Centrotavola

In occasione del pranzo di Natale non possono mancare i centrotavola. Realizzarne uno è semplice: possiamo scegliere di utilizzare una base in legno su cui poggiare le arance essiccate, le pigne, le noci e magari qualche stecca di cannella per diffondere un piacevole aroma. Completato con una candela, il centrotavola si trasforma in un addobbo di grande effetto.

Per un risultato più ricercato, potete arricchire la base di legno con il polistirolo riciclato. Perfetto per appuntare rametti di abete, bacche e pigne, per ottenere un risultato davvero natalizio non potete fare a meno di fiocchi in tessuto tartan e nastri rossi.

Altra idea è quella di realizzare un centrotavola con le arance disposte in cerchio e decorate con chiodi di garofano alternate a mele rosse, anice stellato e stecche di cannella.

Portacandele e lanterne

Indispensabili per creare una perfetta atmosfera natalizia sono poi le candele. Un'idea semplice e veloce è quella di avvolgere la candela con legnetti tenuti insieme da un nastro colorato. L'alternativa ai rametti sono i tappi di sughero.

Con un po' di fantasia anche i barattoli di vetro possono essere trasformati in eleganti addobbi natalizi. Se volete ispirarvi allo stile scandinavo in voga questo Natale, potete inserire all'interno il sale grosso su cui poggiare la candela.

Possiamo usare anche le mele: questo frutto, nel classico color rosso, si intona infatti perfettamente allo spirito del Natale. Una volta scavato l'interno possiamo inserire la candela e in pochi secondi avremo un risultato ecologico dal profumo gradevole.

Segnaposti

Assegnare ad ogni ospite il suo posto è un modo semplice per togliere dall'imbarazzo prima di sedersi a tavola, ma anche un'occasione per fare un piccolo pensiero. Tra le alternative potete scegliere lo scacciapensieri natalizio realizzato con pigne, arance essiccate e cannella.

Una piccola ghirlanda è un modo simpatico per assegnare il posto agli ospiti. Potete realizzarla intrecciando rametti di abete con bacche. Per dare un tocco natalizio in più, si può aggiungere un cartellino rosso su cui scrivere il nome dell'invitato.

Anche il portatovagliolo può diventare un segnaposto: non dovete fare altro che legare le bacche rosse attorno al tovagliolo e completarlo con un cartoncino gold o silver su cui scrivere il nome dell'invitato.