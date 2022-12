Addobbi natalizi esterni, come rendere scintillante la propria casa

Per le strade della città inizia a respirarsi l'aria del Natale, la festa più dell'attesa dell'anno, soprattutto dai bambini. All'interno delle nostre case è quindi arrivato il momento di dedicarci ai tradizionali addobbi, che contribuiscono a rendere speciale l'atmosfera in queste settimane. L'abitazione, tuttavia, può essere decorata anche all'esterno, così da dare un ulteriore tocco di colore: vediamo come renderla scintillante.

Ingresso

Innanzitutto bisogna partire dalla porta d'ingresso, che accoglierà i numerosi ospiti che ci faranno visita durante i giorni di festa. Immancabile la classica ghirlanda natalizia, così come i fiocchi colorati che trasmetteranno subito una ventata di allegria. Un must è anche il tappetino in perfetto stile natalizio: nei negozi e nei centri commerciali è possibile trovarne di ogni tipo, con raffigurazioni di Babbo Natale, addobbi, paesaggi invernali o con la beneaugurante scritta "Buone feste".

Balcone e terrazzo

Nella decorazione dei balconi e dei terrazzi ci si può sbizzarrire, dando libero sfogo alla propria fantasia. Elemento essenziale sono i tubi di led luminosi, che possiamo attorcigliare per dare loro la forma a noi più gradita. Possiamo poi mettere fiori e piante, come la classica Stella di Natale, che dà subito un tocco di colore. Immancabile, poi, il Babbo Natale appeso al terrazzo.

Giardino

Se si ha la fortuna di possedere un giardino, possiamo renderlo in perfetto stile natalizio attraverso renne, cervi e scoiattoli realizzati con le luminarie. Un'ambientazione che farà brillare gli occhi ai vostri bambini.