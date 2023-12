"Adotta un nonno", al via la campagna natalizia per promuovere l'adozione di cani anziani

In vista delle festività natalizie, l'associazione LNDC Animal Protection, in collaborazione con Nutrix Più, storica azienda specialista dell'alimentazione naturale dedicata agli amici a quatto zampe, promuove anche quest'anno la campagna natalizia "Adotta un nonno" per incentivare gli aspiranti adottanti e facilitando loro il compito di prendersi cura di loro.

A partire dal 1 dicembre fino al 31 gennaio per ogni cane dai 10 anni in su adottato da un rifugio di LNDC Animal Protection (a questo link è possibile trovare la sezione più vicina alla propria abitazione), l'azienda Nutrix Più metterà a disposizione gratuitamente per un anno una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. Anche un "nonnino", infatti può riservarci un mondo d'affetto, di gratitudine e immensa gioia. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l'anno ormai alle porte siano davvero all'insegna dell'amore e della solidarietà.