Aero Club, lezioni di volo per gli studenti di ingegneria aerospaziale dell'Università di Pisa

Una giornata all'insegna della formazione a 360 gradi, quella che si è tenuta sabato 27 maggio all'Aero Club di Pisa in collaborazione con Euroavia, l'associazione europea degli studenti di ingegneria aerospaziale e delle discipline ad essa correlate. La struttura, in cui sono consorziati i comuni di Capannoli (dove ricade l'aviosuperficie), Pontedera e Peccioli, ha infatti ospitato gli studenti di ingegneria aerospaziale dell'Università di Pisa, i quali, dopo una lezione teorica, si sono potuti esercitare in un primo addestramento al volo su un ultraleggero. Un evento durante il quale ragazzi e ragazze, accolti dal presidente Daniele Giorgetti, hanno potuto visitare anche gli hangar dell'Aero Club in compagnia di personale esperto, pronto a rispondere a tutte le domande e a soddisfare ogni curiosità dei numerosi partecipanti.

"Iniziative come queste - ha affermato Mario Nuzzi, vicepresidente dell'Aero Club di Pisa - sottolineano il legame che la nostra struttura ha con le realtà del territorio. È stato davvero molto bello vedere l'entusiasmo con il quale tutti questi giovani hanno partecipato all'iniziativa proposta".