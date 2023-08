Ondata di caldo, come difendersi dall'afa: la guida di Altroconsumo

Una settimana bollente, quella appena iniziata. Secondo le previsioni, almeno fino a venerdì le temperature si manterranno ben oltre le medie stagionali, con un caldo intenso anche durante le ore notturne. Ecco una lista di consigli utili stilata da Altroconsumo per proteggersi dall'afa.

Bere molto

Una delle cose fondamentali è bere molto per non disidratarsi:

consuma almeno 2 litri di acqua al giorno;

scegli l'acqua di casa, in generale è buona e sicura;

limita l'assunzione di bibite gasate e caffè;

evita gli alcolici e le bevande troppo fredde.

Mangiare frutta e verdura

L'alimentazione è altrettanto importante:

mangia frutta e verdure, che contengono acqua e sali minerali. Se preferisci puoi anche berne il succo;

fai pasti leggeri e più frequenti durante la giornata. Saltuariamente un gelato può essere un ottimo spuntino e puoi anche decidere di farlo in casa, magari con la gelatiera più adatta;

evita cibi ipercalorici, come fritti e carne grasse;

a meno che non te li prescriva il medico, non ricorrere a integratori di sali o vitamine.

Abbigliamento leggero

I vestiti leggeri non bastano:

preferisci fibre naturali come cotone e lino;

evita tessuti antitraspiranti;

abiti sintetici, troppo attillati e scuri possono favorire allergie.

Attento in auto

Presta molta attenzione quando usi l'auto:

se la macchina è stata parcheggiata al sole, apri gli sportelli e aspetta il ricambio d'aria prima di entrare;

verifica la temperatura dei seggiolini per bambini prima di farli sedere;

controlla le condizioni del traffico prima di metterti in viaggio e porta con te una buona scorta di acqua;

regola il climatizzatore di pochi gradi (al massimo cinque) inferiore all'esterno e non indirizza le bocchette direttamente sulla persona.

In casa o in ufficio

In casa e in ufficio (per chi non lavora in smart working) bastano poche precauzioni: