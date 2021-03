Ricette di Pasqua, l'agnello arrosto

Uno dei piatti tipici della Pasqua è l'agnello, la cui carne è ricca di numerose sostanze nutrizionali importanti per l'organismo. Questo può essere gustato in vari modi: oggi vi proponiamo la ricetta per un delizioso agnello pasquale arrosto.

Ingredienti

900 g di agnello;

4 spicchi d'aglio;

un limone, il succo;

un mazzetto di erbe aromatiche: 2 rametti di rosmarino, alcune foglie di salvia, timo e alloro;

1/2 bicchiere di vino bianco;

brodo di carne;

olio extravergine di oliva;

Sale q.b.;

pepe a piacere.

Preparazione