Buti, l'agriturismo San Bastiano festeggia i 15 anni di attività: "Un traguardo bellissimo"

Un podere completamente da ristrutturare acquistato nel 1995 dalla famiglia Lazzerini, diventato, dal 2007, l'Agriturismo San Bastiano, un gioiello affacciato sulla valle di Buti e circondato da olivi secolari. Per festeggiare i 15 anni di attività, al titolare Massimo Lazzerini è stata consegnata una targa di riconoscimento da Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, e Alessandro Simonelli, presidente Confcommercio Pisa Area Vasta.

Lazzerini: "Un bellissimo traguardo, la famiglia la base di tutto"

"Siamo davvero felici di festeggiare i 15 anni di attività e ci auguriamo che sia solo il primo di una serie di anniversari - dichiara Massimo Lazzerini - Il nome dell'agriturismo prende il nome da San Sebastiano, protettore di questa località di Buti: alcuni documenti parlano di un convento di suore situato in questa zona fino al 1300, e oggi c'è ancora una statua dedicata al santo che abbiamo conservato. Siamo una realtà che lavora quasi esclusivamente con il turismo straniero, in particolare clienti tedeschi e olandesi, e la soddisfazione più bella è vedere molti di loro tornare dopo il primo soggiorno e in alcuni casi vedere i figli degli stessi turisti che scelgono di venire in vacanza da noi. Voglio ringraziare la mia famiglia, che è la base di tutto, per questo bellissimo traguardo".

Maestri Accesi: "Queste le realtà che fanno grande l'Italia"

"Queste sono le realtà che fanno grande l'Italia - afferma Stefano Maestri Accesi - Siamo davvero lieti di rappresentare persone come Lazzerini, che mentre svolgeva un altro lavoro si è dedicato per 10 anni alla ristrutturazione di un immobile di questo tipo per poi renderlo la sua attività principale. Il nostro Paese si basa su realtà medio-piccole che diventano fondamentali per la nostra economia, i turisti che vengono qua riempiono i nostri locali, i nostri ristoranti e i nostri musei innescando un circuito virtuoso per l'intero territorio".

"In un momento così difficile per le imprese - commenta Federico Pieragnoli - siamo felici di festeggiare un agriturismo di una bellezza unica, perfettamente integrato con la bellezza del nostro territorio, su cui auspichiamo l'investimento di risorse sempre maggiori per il suo sviluppo turistico". "Una realtà d'eccellenza a gestione familiare che ci fa essere orgogliosi del nostro territorio e delle sue qualità di accoglienza e ospitalità", aggiunge infine Alessandro Simonelli.