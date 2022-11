Albero di Natale fai da te, quattro originali idee

Il conto alla rovescia verso il Natale è ormai ufficialmente iniziando. Nei negozi della città e dei centri commerciali è già partita la corsa ai regali, mentre all'interno delle abitazioni stanno cominciando a prendere forma le consuete decorazioni. Tra queste, spicca ovviamente l'albero di Natale, vero e proprio simbolo della festività. Oltre a quello classico, esiste anche la possibilità di realizzarlo con il fai da te. Vediamo alcune idee.

Albero di Natale con pallet

Possiamo realizzare il nostro albero utilizzando le assi che compongono il pallet. Il tronco può essere riprodotto usando un asse verticale, mentre altre assi, che andranno fissate con dei chiodi al tronco, possono essere utilizzate per formare i rami. Ovviamente le assi possono essere tagliate con la lunghezza da noi preferita. L'albero così ottenuto potrà essere appeso alla parete oppure appoggiato a terra e al muro. Possiamo poi verniciare il legno con un colore a nostra scelta ed addobbare l'albero secondo i nostri gusti.

Albero di Natale con tronchi d'albero

Altra soluzione di tipo ecologico è rappresentata dall'utilizzo di tronchi di alberi. Questi possono essere attaccati al muro con l'impiego di qualche colla particolarmente resistente. Per ottenere la classica forma ad abete, i tronchi andranno messi in ordine decrescente, con il più grande a formare la base. Si può poi passare alla decorazione con addobbi e luci.

Albero di Natale con le pigne

Soluzione di sicuro effetto, è quella di realizzare l'albero con delle pigne. In questo caso ci vorrà un po' di pazienza in più, ma il risultato è garantito. Per ottenerlo, dobbiamo inanzitutto prendere un vaso, al cui interno andremo a mettere delle pigne andando a formare una piramide incollandole tra loro.

Albero di Natale con i libri

Infine, una soluzione originale è quella di realizzare il nostro albero con dei libri: basterà disporre una serie di libri chiusi uno sull'altro formando una piramide. Un'idea particolarmente felice all'interno di una scuola o di un ufficio o anche per un semplice appasionato lettore.