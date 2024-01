Alessandro Del Piero (di nuovo) a cena a Pontedera

Una serata speciale alla pizzeria Pepe e Sale di Pontedera. Lunedì 29 gennaio infatti l'ex campione della Juventus Alessandro Del Piero, un vero e proprio mito non solo peri i tifosi della 'Vecchia Signora' ma per tutti i tifosi italiani, ha cenato, di nuovo, nel locale di via Pisana. Foto di rito con i presenti che si sono complimentati con Del Piero per la sua grande carriera sportiva.