Alessandro Siri, lo storico salone da parrucchiere cambia sede: "Così andiamo incontro alle esigenze delle nostre clienti"

Dopo 14 anni lo storico salone Alessandro Siri cambia sede. A partire da domenica 25 settembre, giorno in cui, dalle 17, si terrà l'inaugurazione del nuovo locale, il parrucchiere, celebre per le sue partecipazioni ad eventi di rilevanza nazionale (nel marzo 2021 prese parte anche ad una trasmissione tv collaterale al Festival di Sanremo), svolgerà la sua attività non più sul Lungarno Mediceo, ma in via Luigi Bianchi, numero 95, nella zona di Porta a Lucca. Un trasferimento, come ci racconta lo stesso Alessandro, dettato dalla volontà di andare incontro alla comodità ed alle esigenze della sua clientela: "Finalmente le nostre clienti non avranno più problemi di parcheggio", afferma sorridendo.

Siri: "La clientela prima di tutto, novità anche nella tecnica"

"Erano tre anni che avevamo in mente di spostarci, il nostro obiettivo principale era rendere più agevole il parcheggio per la nostra clientela - spiega Alessandro Siri - la donna è regina ed oggi lavora spesso più dell'uomo con ritmi di vita sempre più sostenuti, per questo ha bisogno di poter usufruire di un servizio che sia il più confortevole e rapido possibile. Con questo trasferimento di sede crediamo di essere venuti incontro alle esigenze delle nostre clienti".

Le novità, tuttavia, non si limiteranno al cambiamento di sede: "Nel nostro lavoro siamo impegnati in una ricerca continua per poter fornire un servizio sempre migliore - sottolinea Alessandro - per questo motivo, abbiamo messo a punto una tecnica che ci consente di lavorare in tridimensionalità ed in maniera personalizzata su ogni donna. Lo scopo è quello di fornire un taglio naturale all'insegna dell'equilibrio nella forma e nella proporzione, che possa offrire una schiaritura nel colore vicina a quella operata dal sole e che ci possa permettere di andare ad intervenire su ogni piccolo particolare. Al centro del nostro progetto c'è la verticalità, ciò che ci contraddistingue dall'orizzontalità degli animali, la cui colonna vertebrale, appunto, è orizzontale. Le nostre tecniche sono in perenne evoluzione".

"Nel nuovo salone - aggiunge infine Alessandro Siri - saranno inoltre installate delle luci che sono in correlazione con il circolo circadiano biologico dell'essere umano. Sarà un po' come avere il ritmo del sole all'interno del locale".