Sanremo, il parrucchiere pisano Alessandro Siri al Festival: "Esperienza bellissima"

Una giornata a Sanremo, durante la quale ha avuto modo di acconciare i capelli di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo come quelli della bellissima Sylvie Lubamba, showgirl celebre per la partecipazione a 'Domenica Live' e 'Pomeriggio Cinque'. Alessandro Siri, parrucchiere pisano gestore del salone sul Lungarno Mediceo, è stato infatti ospite nella giornata di giovedì 4 marzo a 'Il salotto degli artisti', trasmissione di Odeon Tv condotta dal produttore, regista ed organizzatore di eventi Alfonso Stagno. Un ritorno per lui nella cittadina ligure durante lo svolgimento del Festival: lo scorso anno, infatti, Siri prese parte a 'Emozioni live', premio in onore di Lucio Battisti condotto da Jo Squillo e che vide la partecipazione, tra gli altri, di Lele Mora e Giorgina Sparkling.

Siri: "Esperienza bellissima malgrado le misure anti-Covid"

"L'ambiente, a causa della pandemia in corso, era ovviamente molto diverso da quello dello scorso anno - ci racconta Alessandro Siri al telefono - in giro c'erano poche persone e c'erano moltissimi controlli, con una massiccia presenza delle forze dell'ordine. Anche qualche negozio era chiuso. Malgrado questo e tutti i protocolli di sicurezza da rispettare, è stata comunque un'esperienza che mi è piaciuta davvero molto. Ho avuto l'onore di stare insieme a persone come Silvye Lubamba, Adriano Pennini, Alfonso Stagno ed il bravissimo attore Enio Drovandi e di fare qualche video con loro. Non solo, ma ho anche avuto il piacere di acconciare i loro capelli e quelli di tanti altri ancora. Ripeto, è stata davvero una bella esperienza".

"Tornare a Sanremo - prosegue - è stato per me emozionante. Con le persone si instaura un rapporto speciale: quando le rivedi non sembra sia passato un anno dall'ultima volta, si viene a creare una piacevole complicità. Lo scorso anno - conclude - ebbi l'opportunità di stare al fianco, fra gli altri, di Lele Mora, Maria Monsè, Gianluca Magni, Maria Luisa Lo Monte Giordano, Giorgina Sparkling e Nadia Bengala, miss Italia 1998".

