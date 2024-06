Almanacco | Lunedì 10 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 10 giugno è il 162° giorno del calendario gregoriano. Mancano 204 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Beata Diana degli Andalò

Proverbio di Giugno

Di giugno levati il cuticugno

Accadde Oggi

1907 – Prende il via da Pechino il Raid Pechino-Parigi, 14.000 km a bordo delle prime automobili

1924 – Delitto Matteotti: Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti

1934 – La Nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale

1935 – A New York viene fondata l'associazione Alcolisti Anonimi

1977 – James Earl Ray, responsabile dell'omicidio di Martin Luther King Jr., riesce ad evadere dal carcere di Brushy Mountain in Tennessee

1981 - Incidente di Vermicino: il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. La vicenda ebbe ampia copertura nazionale

1999 – Termina il bombardamento della Serbia, dopo che lo Stato Maggiore serbo firma con la NATO l'accordo di Kumanovo sul ritiro dal Kosovo

2003 – Il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover

Compleanni

Carlo Ancelotti - allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (1959)

David Riondino - cantautore, attore e regista italiano (1952)

Costantino Vitagliano - conosciuto anche piu' semplicemente come Costantino, e' un personaggio televisivo italiano (1974)