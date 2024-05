Almanacco | Martedì 21 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 21 maggio è il 141° giorno del calendario gregoriano. Mancano 224 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Vittorio di Cesarea

Proverbio di Maggio

Maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donne

Accadde oggi

1904 – A Parigi viene fondata la FIFA

1927 – Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria

1932 – Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell'oceano Atlantico con un volo senza scalo

1956 – Nell'oceano Pacifico, presso l'Atollo di Bikini, avviene la detonazione della bomba Shot Redwing-Cherokee. È la prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America

1972 – La Pietà di Michelangelo viene danneggiata da László Tóth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale

1998 – Suharto si dimette dalla presidenza dell'Indonesia

2003 – Un terremoto colpisce l'Algeria settentrionale e provoca oltre 2.000 vittime

2006 – In Montenegro si svolge un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia e Montenegro

Compleanni

Angelo Pintus - personaggio televisivo, attore, comico e imitatore italiano (1975)

Gotye - musicista e cantautore belga naturalizzato australiano (1980)

Paola Saluzzi - conduttrice televisiva italiana (1964)

Lino Guanciale - attore italiano (1979)