Almanacco | Lunedì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 22 aprile è il 112° giorno del calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Leonide d'Alessandria

April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto

1914 - USA: Babe Ruth fa il suo esordio nel baseball professionistico

1964 - New York, Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke si incontrano per la prima volta ed iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001: Odissea nello spazio

1967 - Torino, la Fiat presenta la 125

1970 - Celebrazione del primo Giorno della terra

1972 - Guerra del Vietnam: l'escalation di bombardamenti sul Vietnam provoca numerose manifestazioni di protesta contro la guerra in numerose città da una costa all'altra degli Stati Uniti

1974 - Sciagura aerea a Bali, Indonesia: un Boeing 707 della Pan Am precipita: 107 le vittime

1975 - il parlamento italiano approva il nuovo diritto di famiglia

1977 - Primo utilizzo della fibra ottica, inventata da Narinder Singh Kapany, per trasportare il segnale telefonico

1978 - USA: i The Blues Brothers fanno la loro prima apparizione al Saturday Night Live

1983 - Germania, viene annunciato il ritrovamento dei Diari di Hitler, che però risulteranno dei falsi

1997 - Perù: un commando di forze governative libera in un blitz 71 persone tenute in ostaggio da 126 giorni da un gruppo di ribelli nella residenza dell'ambasciatore giapponese nella capitale Lima; uno degli ostaggi muore per infarto, mentre due soldati rimangono uccisi. Tutti i ribelli vengono eliminati, quelli che si arrendono vengono giustiziati sul posto (tra cui 2 ragazze di 16 anni).

2005 - Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incarica il presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi di formare un nuovo governo

2006 - Iraq: Jalal Talabani, storico oppositore di Saddam Hussein, è stato eletto per un secondo mandato presidenziale diventando così il primo presidente eletto sotto l'autorità della nuova costituzione del paese.