Almanacco | Mercoledì 22 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 22 maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Rita

Proverbio di Maggio

Per Santa Rita ogni rosa è fiorita

Accadde Oggi

1906 – I fratelli Wright brevettano il loro aeroplano

1915 - Disastro ferroviario di Quintinshill: cinque treni si scontrano in Scozia, provocando 227 morti e 246 feriti

1922 – Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier's

1960 – Un terremoto colpisce il Cile meridionale. Si tratta del più forte terremoto mai registrato, conosciuto anche come Grande terremoto cileno

1963 - Il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo

1978 – Italia: è approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) sull'aborto

2014 - Colpo di Stato in Thailandia, il 19º tentato nel Paese dopo l'istituzione della monarchia costituzionale nel 1932

2017 - A Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi

Compleanni

Marracash - all'anagrafe Bartolo Fabio Rizzo, è un rapper italiano (1979)

Naomi Campbell - supermodella, attrice e cantante britannica. E’ stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo (1970)

Vittorio Viviani - attore italiano (1954)

Roberta Bonanno - cantante e musicista italiana (1985)

Margherita Antonelli - attrice e comica italiana (1963)