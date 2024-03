Almanacco | Sabato 23 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 23 marzo è l'82º giorno del calendario gregoriano (l'83º negli anni bisestili). Mancano 283 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Benedetto monaco in Campania, martire.

Proverbio di Marzo

Quando marzo marzeggia, april campeggia.

Accadde oggi

1848 - Il Regno di Sardegna dichiara guerra all'Impero austriaco: è l'inizio della prima guerra d'indipendenza del Risorgimento.

1919 - Benito Mussolini fonda a Milano, in Piazza San Sepolcro, i Fasci italiani di combattimento.

1944 - Seconda guerra mondiale: intorno alle tre del pomeriggio esplode una bomba in via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi reclutati nei territori limitrofi a Bolzano, facenti parte dei Polizei Regiment 'Bozen' e in transito per quella via. Per rappresaglia il giorno dopo le truppe tedesche compiranno l'Eccidio delle Fosse Ardeatine.

1956 - Il Pakistan proclama la repubblica, diventando la prima repubblica islamica; resta però all'interno del Commonwealth.

1987 - Viene trasmessa negli USA la prima puntata della soap-opera Beautiful.

2019 - Le milizie curde conquistano in Siria l'ultima roccaforte dell'ISIS, determinando la sconfitta dello Stato Islamico.

Compleanni

Franco Battiato - Cantautore italiano (1945 - 18 maggio 2021)

Corinne Cléry - Attrice francese (1950)

Andrea Dovizioso - Pilota italiano di moto (1986)

Geolier - Rapper italiano (2000)

Akira Kurosawa - Regista giapponese (23 marzo 1910 - 6 settembre 1998)

Ugo Tognazzi - Attore e regista italiano (23 marzo 1922 - 27 ottobre 1990)