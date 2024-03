Almanacco | Domenica 24 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Domenica 24 marzo è l'83° giorno del calendario gregoriano. Mancano 282 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Caterina

Proverbio di Marzo

Marzo non ha un di come l’altro

Accadde oggi

1944 - Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani sono fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all'attentato di via Rasella del 23 marzo.

1945 – La rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top ten

1969 – Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell'ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno.

1973 – Viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l'album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 USA.

1976 – Argentina: forze militari depongono la presidente Isabel Perón.

1980 – L'arcivescovo di El Salvador Oscar Romero viene ucciso mentre celebra una messa.

1983 – Negli Stati Uniti muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale, a 112 giorni dal trapianto.

1998 – A Jonesboro, Arkansas, due ragazzi rispettivamente di 11 e 13 anni sparano sugli studenti della Westside Middle School: quattro studenti ed un insegnante rimangono uccisi.

1999 - Jugoslavia: intervento da parte delle forze NATO (operazione Allied Force) contro la Jugoslavia per porre fine alla repressione contro gli albanesi in Kosovo, regione da sempre serba.

2008 – Si svolgono in Bhutan le prime elezioni democratiche.

2015 – Volo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l'aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone.

Compleanni

Annabella Gloria Philomena Sciorra - attrice e produttrice cinematografica statunitense, recentemente attiva anche in teatro (1964)

Federico Danti - doppiatore e attore italiano (1952)

Enzo Decaro - all'anagrafe Vincenzo Purcaro Decaro, attore, sceneggiatore e regista italiano (1958)

Valentina Beotti - attrice italiana (1978)

Amir Arison - attore statunitense (1978)