Almanacco | Martedì 30 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 30 aprile è il 120° giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Pio

Quando tuona d'Aprile buon segno per il barile

1900 – Le Hawaii diventano un territorio degli Stati Uniti

1904 – Si apre l'Esposizione internazionale di St. Louis, Missouri

1936 – Guerra d'Etiopia: Galeazzo Ciano, Ettore Muti ed altri tre aviatori compiono, a bordo di un Ca.133, un raid dimostrativo su Addis Abeba ancora sotto controllo etiope. A causa della violenta reazione contraerea nemica non potranno sbarcare come pianificato, ma riusciranno comunque a toccare il campo, ripartire, volare per 45 minuti sulla città e dileguarsi illesi, dopo aver gettato volantini di propaganda e un gagliardetto della "Disperata".

1939 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti ad apparire in televisione

1944 – Un bombardamento aereo colpisce il Teatro Municipale e il quartiere popolare Cristo, ad Alessandria, causando 239 morti

1948 - La Land Rover viene presentata alla Mostra dell'auto di Amsterdam

1966 - Fondazione della Chiesa di Satana ad opera di Anton Szandor LaVey

1973 – Scandalo Watergate: il presidente Richard Nixon annuncia le dimissioni di alcuni consiglieri della Casa Bianca, tra cui HR Haldeman e John Ehrlichman

1975 – Guerra del Vietnam: le truppe nordvietnamite occupano Saigon, ponendo fine alla guerra

1977 – Prima marcia delle Madri di Plaza de Mayo, che reclamavano informazioni sui figli desaparecidos, scomparsi.

1993 - Il CERN annuncia che il World Wide Web sarà gratis per tutti.

1994 – Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio di San Marino di Formula 1, perde la vita il pilota austriaco Roland Ratzenberger, uscito di pista ad oltre 300 km/h alla curva Villeneuve, a seguito del cedimento di una parte dell'alettone anteriore.

1998 – La NATO si espande approvando l'ingresso di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia (le nazioni verranno ammesse formalmente in occasione del 50º anniversario della NATO, nell'aprile dell'anno seguente)

2009 - Attentato alla famiglia reale dei Paesi Bassi del 2009: nel corso delle celebrazioni per il Koninginnedag (Giorno della regina) ad Apeldoorn (Paesi Bassi), un'automobile piomba ad alta velocità sulla folla che sta seguendo la parata d'onore della famiglia reale e termina la sua corsa contro un monumento. Muoiono 8 persone (attentatore compreso) e 10 restano ferite.

2013 - La regina Beatrice dei Paesi Bassi abdica, le succede al trono il figlio Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi