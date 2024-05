Almanacco | Mercoledì 29 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 29 maggio è il 149° giorno del calendario gregoriano, mancano 216 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Bona da Pisa

Proverbio di Maggio

Maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato

Accadde Oggi

1903 – Alessandro I di Serbia viene assassinato a Belgrado dall'organizzazione della Mano Nera (Crna Ruka)

1913 – A Parigi si tiene la prima del balletto di Igor' Fëdorovič Stravinskij Le Sacre du Printemps

1936 – Il pugile tedesco Max Schmeling batte, per fuori combattimento alla dodicesima ripresa, a New York, l'americano Joe Louis

1940 – Fausto Coppi vince, con oltre 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze – Modena e conquista la sua prima maglia rosa

1985 – Strage dell'Heysel: a Bruxelles, Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool

1994 – Va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek: The Next Generation, dal titolo Ieri, oggi e domani

2000 – Indonesia: con l'inizio delle investigazioni per il reato di corruzione, il presidente Suharto viene messo agli arresti domiciliari

2012 – Forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna, e vengono avvertite in tutto il Nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia. La più forte, di magnitudo 5.8, ha il suo epicentro nei pressi di Medolla

Compleanni

Alessandra Torresani - all'anagrafe Alessandra Olivia Toreson, è una attrice statunitense (1987)

Diego Casale - attore italiano (1971)

Massimo Ambrosini - calciatore italiano (1977)

Noel Thomas David Gallagher - cantautore e chitarrista inglese, gia' frontman, insieme con il fratello Liam, della band inglese Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale a partire dagli anni novanta e di cui ha fatto parte sino al 2009, sancendone la fine con il proprio abbandono (1967)

Raffaella Rea - attrice italiana (1982)