Almanacco | Mercoledì 8 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 8 maggio è il 129° giorno del calendario gregoriano. Mancano 237 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Vittore il Moro

Proverbio di Maggio

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore

Accadde oggi

1912 - Il produttore cinematografico Adolph Zukor fonda la Famous Players Film Company, che successivamente diventerà prima Famous Players-Lasky Corporation e poi Paramount Pictures

1927 - Gli aviatori francesi Charles Nungesser e François Coli scompaiono nell'Oceano Atlantico nel tentativo di un volo transoceanico da Parigi a New York a bordo dell'aereo L'Oiseau blanc

1933 - Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India

1937 - A Casablanca, nel Protettorato francese del Marocco, viene fondata la squadra calcistica Wydad Athletic Club

1949 - A Berlino Est viene inaugurato il Memoriale sovietico di Treptower Park, in ricordo dei caduti dell'Armata Rossa durante il secondo conflitto mondiale

1970 - I Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album, Let it Be

1978 - Reinhold Messner e Peter Habeler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio di ossigeno supplementare

1984 - L'Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles di quell'anno, che non vedranno la partecipazione di nessun paese aderente al Patto di Varsavia ad eccezione della Romania

1992 - Guerra del Nagorno Karabakh: le truppe armene attaccano gli azeri, nella battaglia di Shushi, vincendo e cacciandoli dalla città

1997 - Il volo China Southern Airlines 3456 si schianta in atterraggio nell'aeroporto di Shenzhen-Bao'an, causando la morte di 35 persone

2007 - L'archeologo israeliano Ehud Netzer annuncia di aver riportato alla luce la tomba di Erode il Grande sull'Herodion, identificazione contestata da altri studiosi

2009 - Papa Benedetto XVI inizia il suo viaggio apostolico in Giordania, Israele e Autorità Nazionale Palestinese

2010 - In Costa Rica Laura Chinchilla Miranda presta giuramento come presidente della Repubblica, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nel paese

2018 - A seguito della rivoluzione di velluto armena, il leader della protesta Nikol Pashinyan diventa primo ministro, dando vita al suo primo governo

2019 - In Sudafrica si svolgono le elezioni generali, dalle quali viene riconfermato il presidente uscente Cyril Ramaphosa (ANC)

Compleanni

Franco Baresi - calciatore italiano (1960)

Andrea Barzagli - calciatore italiano (1981)

Cristina Comencini - regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana (1956)

Enrique Iglesias - cantante spagnolo (1975)