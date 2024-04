Almanacco | Mercoledì 3 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 3 aprile è il 93º giorno del calendario gregoriano (il 94º negli anni bisestili). Mancano 272 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santi Cresto e Pappo, martiri.

Proverbio di Aprile

Terzo aprilante quaranta dì durante, ma se il quarto 'un acconsente il terzo 'un conta niente.

Accadde oggi

1896 - Esce il primo numero de La Gazzetta dello Sport, nata dalla fusione delle precedenti pubblicazioni Il ciclista e La tripletta

1922 - Stalin diventa Segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica

1948 - Il presidente USA Harry Truman firma il Piano Marshall che autorizza aiuti per 5 miliardi di dollari a sedici Paesi

1961 - Per celebrare l'imminente viaggio del presidente Giovanni Gronchi in America Latina viene messo in vendita il francobollo celebrativo 'Gronchi rosa', subito ritirato per via di un errore di stampa

1968 - Martin Luther King Jr. tiene il suo celebre discorso 'Mountaintop'

2003 - Approvato il progetto MOSE per proteggere Venezia dall'acqua alta

2010 - La Apple dà il via alle vendite dell'iPad negli Stati Uniti

Compleanni

Miguel Bosé - Cantante e personaggio tv spagnolo (1956)

Marlon Brando - Attore statunitense (1924 - 2 luglio 2004)

Alcide De Gasperi - Politico italiano (1881 - 19 agosto 1954)

Daniel Defoe - Scrittore inglese (1660 - 24 aprile 1731)

Anna Foglietta - Attrice italiana (1979)

Eddie Murphy - Attore statunitense (1961)