Almanacco | Giovedì 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Aniano di Alessandria, vescovo.

Proverbio di Aprile

Fidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'oste

Accadde oggi

387 - Sant'Agostino e il figlio Adeodato ricevono il battesimo da Sant'Ambrogio

1327 - Viene firmata la pace tra la Repubblica di Pisa ed il Regno d'Aragona

1507 - Il cartografo Martin Waldseemüller utilizza per la prima volta il nome America per indicare il nuovo continente in una carta del mondo; il nome deriva dalla versione in latino del navigatore Amerigo Vespucci (Americus Vespucius)

1719 - Viene pubblicato in Inghilterra il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe

1859 - Iniziano i lavori per la creazione del Canale di Suez

1926 - Prima assoluta dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano

1945 - Seconda guerra mondiale, l'esercito delle Germania nazista, appoggiato dai collaborazionisti repubblichini, si arrende e lascia l'Italia dopo le insurrezioni partigiane a Genova, Milano e Torino, ponendo fine all'occupazione tedesca in Italia: l'evento viene ricordato ogni anno dalla Festa della Liberazione

1945 - USA: cinquanta Nazioni del mondo fondano a San Francisco (California) l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

1953 - Sulla rivista Nature compare l'articolo 'A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid' di James Dewey Watson (ornitologo) e Francis Harry Compton Crick (fisico), con il quale viene descritta la struttura a elica del DNA, per il quale riceveranno nel 1962 il premio Nobel per la medicina

1959 - Primo caso di AIDS di cui si ha notizia (l'inizio ufficiale dell'epidemia verrà fissato nella data del 5 giugno 1981)

Compleanni

Johan Cruijff - Calciatore e allenatore olandese (1947 - 24 marzo 2016)

Guglielmo Marconi - Fisico italiano e vincitore del Nobel (1874 - 20 luglio 1937)

Felipe Massa - Pilota brasiliano di Formula Uno (1981)

Al Pacino - Attore statunitense (1940)