Almanacco | Martedì 23 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano (il 114º negli anni bisestili). Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Adalberto di Praga, vescovo e martire.

Proverbio di Aprile

D'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie

Accadde oggi

1616 - Stesso giorno di morte degli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega, motivo per cui l'UNESCO ha proclamato questo giorno Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore (dal momento che in Inghilterra vigeva il calendario giuliano, la coincidenza è solo nominale)

1915 - In Armenia, nella notte tra il 23 e il 24 aprile scrittori, intellettuali, uomini politici vengono prelevati nelle loro case e deportarti: ha inizio il genocidio armeno

1946 - La Piaggio deposita un brevetto per 'motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica': nasce la Vespa Piaggio

1956 - USA: il cantante Elvis Presley tiene il suo primo spettacolo a Las Vegas, Nevada

1956 - Italia: seduta inaugurale della Corte costituzionale italiana

1985 - Si apre a Buenos Aires il processo sulla fine dei Desaparecidos in Argentina

2005 - Viene lanciato il sito web YouTube: alle ore 20:27 viene registrato il primo account e caricato il primo video, intitolato 'Me at the zoo'

Compleanni

John Cena - Attore, rapper ed ex wrestler statunitense (1977)

Max Planck - Fisico tedesco (1858 - 4 ottobre 1947)

Maria Teresa Ruta - Personaggio televisivo italiano (1960)

William Shakespeare - Drammaturgo inglese (1564 - 23 aprile 1616)

Milena Vukotic - Attrice italiana (1935)