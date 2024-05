Almanacco | Sabato 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

L'11 maggio è il 131º giorno del calendario gregoriano (il 132º negli anni bisestili). Mancano 234 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santi 14 martiri mercedari di Carcassona.

Proverbio di Maggio

Gennaio fa il peccato, e maggio è il condannato

Accadde oggi

330 - Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli con un'apposita cerimonia

1860 - Giuseppe Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala

1912 - Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo

1916 - Viene pubblicato l'articolo Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein in cui viene divulgata per la prima volta la teoria della relatività generale

1948 - Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana con 518 voti su 872 e il giorno dopo presta giuramento

1955 - Giovanni Gronchi presta giuramento come terzo presidente della Repubblica Italiana dopo l'elezione del 29 aprile con 658 voti su 833

1960 - A Buenos Aires quattro agenti del Mossad rapiscono il gerarca nazista fuggitivo Adolf Eichmann, che usava il falso nome di Ricardo Klement

2016 - In Italia la Camera dei deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili (372 favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti), che viene promulgata nove giorni dopo dal presidente della Repubblica come legge 20 maggio 2016, n. 76

Compleanni

Alessandro Cattelan - Personaggio tv italiano (1980)

Salvador Dalì - Pittore spagnolo (1904 - 23 gennaio 1989)

Valentino - Stilista italiano (1932)