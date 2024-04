Almanacco | Venerdì 12 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 12 aprile è il 102º giorno del calendario gregoriano (il 103º negli anni bisestili). Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Alferio Pappacarbone, abate

Proverbio di Aprile

Aprile piovoso, maggio ventoso o veneroso

Accadde oggi

1633 - Galileo è accusato di eresia e i suoi testi insieriti nell'Index Librorum Prohibitorum

1928 - L'esplosione di un ordigno all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, durante la visita del re Vittorio Emanuele III, provoca la morte di venti persone e decine di feriti; la strage rimarrà senza colpevoli

1944 - Italia, re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio Umberto II, non appena gli Alleati entreranno a Roma

1946 - La Siria ottiene l'indipendenza dalla Francia

1961 - Il cosmonauta Jurij Gagarin resta in orbita per 108 minuti a bordo della Vostok 1, diventando il primo uomo nello spazio

1992 - Francia: apre a Marne-la-Vallée Euro Disney

1999 - I Backstreet Boys pubblicano I Want It That Way, che diventerà il loro singolo più venduto e popolare e fra i maggiori successi di sempre per una boy band

2003 - Si svolge in Ungheria il referendum per l'adesione all'Unione europea: partecipa il 45% degli aventi diritto al voto e l'84% di questi vota a favore dell'ingresso nell'UE

Compleanni

Luca Argentero - Attore e personaggio tv italiano (1978)

Matteo Berrettini - Tennista italiano (1996)

Flavio Briatore - Imprenditore italiano (1950)

Tom Clancy - Scrittore statunitense (1947 - 2 ottobre 2013)

Marcello Lippi - Ex calciatore e allenatore italiano (1948)

Cristiano Malgioglio - Cantante, paroliere e personaggio tv italiano (1945)