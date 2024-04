Almanacco | Venerdì 19 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 19 aprile è il 109º giorno del calendario gregoriano (il 110º negli anni bisestili). Mancano 256 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Elfego di Canterbury, vescovo.

Proverbio di Aprile

Chi pon cavolo d'aprile, tutto l'anno se ne ride

Accadde oggi

1775 - Inizio della guerra d'indipendenza americana con la battaglia di Lexington e Concord

1820 - Sull'isola di Milo, in Grecia, Jules Dumont d'Urville vede nella capanna di un contadino locale la parte superiore della statua conosciuta come Venere di Milo: il contadino racconterà di averla trovata tre settimane prima scavando nei resti di un tempio, e di aver lasciato lì la parte inferiore e le braccia della statua; tutti questi pezzi vengono inviati al Museo del Louvre, in Francia, dove però si smarriscono nei magazzini, lasciando solo il busto senza braccia della Venere

1909 - Giovanna d'Arco viene beatificata

1937 - L'Italia fascista vara la prima Legge di tutela della razza, il Regio decreto-legge n. 880/37; l'ordinanza vietava il madamato (l'acquisto di una concubina) e il matrimonio con le donne nere delle colonie africane

1948 - Vengono resi noti i risultati delle votazioni politiche italiane del giorno precedente: la Democrazia Cristiana ottiene 48,5% dei voti e 305 seggi, affermandosi nettamente sulla seconda lista, quella del Fronte Democratico Popolare

1956 - L'attrice Grace Kelly sposa Ranieri III di Monaco

1961 - Fallisce l'invasione della baia dei Porci sull'isola caraibica di Cuba

1987 - La famiglia de I Simpson fa la sua prima apparizione con un cortometraggio animato intitolato Good Night e trasmesso all'interno del Tracey Ullman Show

1999 - La sede del parlamento tedesco ritorna a Berlino

2005 - Dopo il conclave viene eletto papa, al quarto scrutinio, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger con il nome di Benedetto XVI; la fumata bianca è alle 17:50, seguita alle 18:04 dal rintocco delle campane a festa e dall'annuncio Habemus Papam alle 18:41

Compleanni

Fernando Botero - Artista colombiano (1932 - 15 settembre 1923)

Caludio Cecchetto - Produttore discografico e talent scout (1952)

Calcutta - Cantuatore italiano (1989)

Karl Drais - Tedesco, inventore della bicicletta (1785 - 10 dicembre 1851)

Lilli Gruber - Giornalista italiana (1957)

Maria Sharapova - Tennista russa (1987)

Sara Simeoni - Atleta italiana, campionessa olimpica di salto in alto (1953)