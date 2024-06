Almanacco | Domenica 2 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 2 giugno è il 153º giorno del calendario gregoriano (il 154º negli anni bisestili). Mancano 212 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Comizio, martire.

Proverbio di Giugno

Di giugno levati il cuticugno

Accadde oggi

455 - I Vandali di Genserico entrano a Roma dalla Porta Portuensis e saccheggiano la città per due settimane: ripartiranno con tesori incalcolabili, fra cui le spoglie del Tempio di Gerusalemme portate a Roma da Tito, e con l'imperatrice Licinia Eudossia e le figlie Eudocia e Placidia

1882 - Muore a Caprera Giuseppe Garibaldi

1946 - Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica (12.717.923 voti contro 10.719.284), e contemporaneamente al referendum si svolgono le elezioni per l'Assemblea Costituente; a seguito dei risultati delle due votazioni, il re d'Italia Umberto II di Savoia lascia il paese

1953 - Incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC

1979 - Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo papa a visitare un paese comunista

2001 - In Italia la Festa della Repubblica, dopo essere stata festeggiata dal 1977 al 2001 la prima domenica di giugno, viene ripristinata in data fissa al giorno 2 giugno anche se cade in un giorno feriale

Compleanni

Tony Hadley - Cantante inglese, membro degli Spandau Ballet (1960)

Thomas Hardy - Poeta e scrittore inglese (1840 - 11 gennaio 1928)

Papa Pio X - Pontefice della chiesa cattolica (1835 - 20 agosto 1914)

Charlie Watts - Musicista inglese, membro dei Rolling Stones (1941 - 24 agosto 2021)