Almanacco | Domenica 7 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 7 luglio è il 188º giorno del calendario gregoriano (il 189º negli anni bisestili). Mancano 177 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Antonino Fantosati, martire

Aforisma di Luglio

L’estate si affaccia dalla sua torre di bronzo, attraverso le sbarre scintillanti di luglio.

(Francis Thompson)

Accadde oggi

1456 - Giovanna d'Arco viene assolta 25 anni dopo essere stata giustiziata

1647 - Scoppia a Napoli la rivolta di Masaniello contro il vicereame spagnolo

1868 - La Camera del nuovo Regno d'Italia vota a favore della tassa sul macinato

1881 - Prima pubblicazione del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, precedentemente divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi e poi rivisto ed espanso per l'edizione in volume

1953 - Subito dopo la laurea, Ernesto Guevara parte per il suo secondo viaggio in America Latina visitando Bolivia, Perù, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras ed El Salvador, ricevendone una profonda impressione e incontrando per la prima volta Fidel Castro e Hilda Gadea

1974 - A Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia

1994 - Nel porto di Djen-Djen, in Algeria, terroristi del Gruppo Islamico Armato (GIA) compiono una strage uccidendo nel sonno tutti e sette i marittimi italiani imbarcati sulla nave da carico Lucina

2005 - Una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra causando 56 morti e centinaia di feriti

2009 - Allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico

Compleanni

Marc Chagall - Pittore bielorusso di origine ebraica (1887 - 28 marzo 1985)

Licia Colo - Personaggio tv (1962)

Toto Cutugno - Cantautore italiano (1943 - 22 agosto 2023)

Vittorio De Sica - Regista e attore (1901 - 13 novembre 1974)

Gustav Mahler - Compositore e direttore d'orchestra austriaco (1860 - 18 maggio 1911)

Ringo Starr - Musicista inglese, componente dei Beatles (1940)

Stash, all'anagrafe Antonio Fiordispino - Cantante italiano (1989)