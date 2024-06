Almanacco | Giovedì 13 giugno: accadde oggi, compleanni, aforisma e santo del giorno

Il 13 giugno è il 164º giorno del calendario gregoriano (il 165º negli anni bisestili). Mancano 201 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa, patrono di Brasile e Portogallo e di molti comuni fra cui Lisbona e Padova.

Aforisma di Giugno

Il mese di giugno si distese all’improvviso nel tempo, come un campo di papaveri.

(Pablo Neruda)

Accadde oggi

1373 - Inghilterra e Portogallo firmano un trattato di alleanza che non è mai stato spezzato

1944 - Seconda guerra mondiale: la Germania nazista lancia un attacco sull'Inghilterra con le bombe volanti V1

1946 - Italia: Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno

1967 - Thurgood Marshall è il primo afroamericano membro della Corte suprema degli Stati Uniti d'America

1970 - The Long and Winding Road diventa l'ultima numero 1 in classifica dei Beatles

1971 - Guerra del Vietnam: il The New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers

2017 - In Italia, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria cambia nominazione in A2 del Mediterraneo dopo il termine dei lavori di ammodernamento durati ben 19 anni (1997-2016)

2018 - L'azienda automobilistica tedesca Volkswagen viene multata per oltre un miliardo di euro a seguito dello scandalo Dieselgate in cui frodò i controlli per le emissioni inquinanti dei suoi motori

Compleanni

Ban Ki-Moon - Politico sudcoreano (1944)

James Clerk Maxwell - Fisico e matematico scozzese (1831 - 5 novembre 1879)

John Nash - Matematico statunitense, vincitore del premio Nobel (1928 - 23 maggio 2015)

Fernando Pessoa - Poeta portoghese (1888 - 30 novembre 1935)

Michele Zarrillo - Cantautore italiano (1957)