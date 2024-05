Almanacco | Lunedì 20 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano (il 141º negli anni bisestili). Mancano 225 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Anastasio di Brescia, vescovo.

Proverbio di Maggio

Maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donne

Accadde oggi

325 - Primo concilio di Nicea: primo "concilio ecumenico" del cristianesimo

1506 - L'esploratore italiano Cristoforo Colombo muore a Valladolid

1873 - Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame

1902 - Cuba ottiene l'indipendenza dagli USA

1915 - L'Italia, dopo il Patto di Londra, ratifica l'entrata in guerra contro gli Imperi centrali

1927 - Alle 7:52 del mattino, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di Long Island (New York) per la prima trasvolata atlantica senza scalo (arriverà a Le Bourget, Parigi, alle 22:22 del 21 maggio), dopo 33 ore e 30 minuti di volo

1940 - I primi prigionieri ebrei arrivano nel nuovo Campo di concentramento di Auschwitz

1970 - Viene promulgato in Italia lo Statuto dei lavoratori

1996 - A Cannatello, una contrada di Santa Margherita di Belice (Agrigento), viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della Strage di Capaci

1999 - Omicidio D'Antona: a Roma le BR uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

2012 - Un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce la regione Emilia-Romagna causando la morte di sette persone e il ferimento di 50; la scossa viene avvertita in modo violento in tutto il Nord Italia

Compleanni

Diego Abatantuono - Attore italiano (1955)

Albano Carrisi - Cantautore italiano (1943)

Cher - Attrice e cantante statunitense (1946)

Honoré de Balzac - Scrittore francese (1799 - 18 agosto 1850)

Erri De Luca - Scrittore italiano (1950)

Gabriele Muccino - Regista italiano (1967)