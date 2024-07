Almanacco | Lunedì 22 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 22 luglio è il 203º giorno del calendario gregoriano (il 204º negli anni bisestili). Mancano 162 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Maria Maddalena.

Aforisma di Luglio

Un sacco di genitori imballano i loro problemi e li inviano al campo estivo di luglio.

(Raymond Duncan)

Accadde oggi

1342 - Un'ampia area che va dal nord Italia alla Carinzia è colpita dalla Magdalenenhochwasser ("Inondazione della Maddalena" poiché verificatasi nei giorni prima, durante e dopo la festività di Santa Maria Maddalena), la più grande inondazione mai registrata in Europa: dopo un lungo periodo di forte siccità, piogge improvvise e insistenti causate dalla depressione ligure riempirono gli alvei dei fiumi Eider, Elba, Danubio, Meno, Moldava, Mosella, Reno, Unstrut, Werra, Weser e loro tributari, inondando vaste aree del centro Europa, incluse le città di Amburgo, Colonia, Francoforte sul Meno, Magonza, Passavia, Ratisbona, Vienna, Würzburg; l'inondazione uccise decine di migliaia di persone, erose e smosse circa 13 miliardi di tonnellate di terra (l'equivalente di quanto accade normalmente in circa 2000 anni), e causò negli anni a venire carestie e peggioramento delle condizioni di vita che rientrano fra le cause della grande peste nera del 1348

1894 - Si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen

1934 - All'esterno del Biograph Theatre di Chicago, il "nemico pubblico nº1" John Dillinger viene ferito mortalmente da agenti dell'FBI

1940 - Londra, il Segretario di Stato per gli affari esteri Lord Halifax risponde al discorso di Adolf Hitler: "Non smetteremo di combattere finché non avremo garantito la libertà per noi e per gli altri"

1942 - Olocausto: inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal Ghetto di Varsavia

1944 - Nella Strage del Duomo di San Miniato muoiono 55 civili a opera delle forze armate statunitensi

1970 - Un attentato orchestrato dalla 'Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando sei morti e 50 feriti; l'attentato si inserisce nel quadro della "strategia della tensione"

1981 - Condanna all'ergastolo per Mehmet Ali Ağca, l'attentatore di papa Giovanni Paolo II

Selena Gomez - Cantante e attrice statunitense (1992)

Nicola Gratteri - Saggista e magistrato (1958)

Ferruccio Amendola - Attore e doppiatore (1930 - 3 settembre 2001)