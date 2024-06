Almanacco | Lunedì 24 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 24 giugno è il 175º giorno del calendario gregoriano (il 176º negli anni bisestili). Mancano 190 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giovanni Battista, precursore di Cristo.

Aforisma di Giugno

E cosa c’è di così raro come un giorno di giugno? Il Cielo prova se la terra è intonata, e su di essa posa dolcemente il suo caldo orecchio.

(James Russell Lowell)

Accadde oggi

217 a.C. - Battaglia del lago Trasimeno: Annibale sconfigge l'esercito romano comandato dal console Gaio Flaminio

1440 - Viene fondato da Enrico VI il College di Eton

1497 - Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa

1509 - Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra

1859 - Seconda guerra d'indipendenza italiana: nella battaglia di Solferino e San Martino il Regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto

1866 - Terza guerra d'indipendenza italiana: vittoria austriaca nella battaglia di Custoza

1901 - Si inaugura la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso

1910 - Viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo

1918 - Prima guerra mondiale, l'esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austroungarici nella seconda battaglia del Piave

1945 - Si svolge a Mosca la grande parata per la vittoria dell'Unione Sovietica nella grande guerra patriottica (Seconda guerra mondiale)

1965 - I Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano

1985 - Francesco Cossiga è eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana con 752 voti su 977; presta giuramento il 3 luglio

1995 - Leoluca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA

Compleanni

Renzo Arbore - Musicista e personaggio televisivo italiano (1937)

Juan Manuel Fangio - Pilota automobilistico argentino (1911 - 17 luglio 1995)

Emilio Fede - Giornalista italiano (1931)

Vladimir Luxuria - Politico italiano (1965)

Lionel Messi - Calciatore argentino (1987)

Maurizio Mosca - Giornalista sportivo italiano (1940 - 3 aprile 2010)

Cesare Romiti - Manager e dirigente d'azienda italiano (1923 - 18 agosto 2020)