Almanacco | Lunedì 3 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 3 giugno è il 154º giorno del calendario gregoriano (il 155º negli anni bisestili). Mancano 211 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Madonna della Lettera.

Proverbio di Giugno

In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale

Accadde oggi

42 - Seconda un'antica tradizione, Maria di Nazareth riceve un'ambasceria da Messina che le comunica che la città si è appena convertita, e in risposta Maria benedice in perpetuo i messinesi e si eleva a loro protettrice

1865 - Nasce a Londra Giorgio V del Regno Unito, figlio del principe di Galles divenuto poi re col nome di Edoardo VII del Regno Unito; Giorgio V sarà il primo monarca britannico della casa dei Windsor

1920 - Italia, il secondo governo Nitti si insedia istituendo per la prima volta il Ministero del lavoro e previdenza sociale

1944 - Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia

1944 - Viene ricostituito il sindacalismo con il Patto di Roma a opera di Bruno Buozzi, Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi che porterà alla nascita della CGIL; Buozzi non sarà fra i firmatari materiali del Patto poiché incarcerato dai soldati nazisti e ucciso la notte successiva.

1944 - Alle ore 23:15 Radio Londra trasmette la parola in codice 'elefante' che avvisa dell'arrivo delle Truppe alleate a Roma: i soldati tedeschi bruciano documenti e scappano nottetempo portando con sé degli ostaggi che uccideranno lungo la strada poche ore dopo, fra cui il sindacalista Bruno Buozzi; il giorno dopo arriveranno effettivamente delle truppe statunitensi che inizieranno la liberazione di Roma

1963 - Muore dopo cinque anni di pontificato papa Giovanni XXIII

1989 - Il governo della Cina invia le truppe per cacciare i dimostranti fuori da Piazza Tiananmen, dopo sette settimane di occupazione

1992 - In Italia scoppia il caso Sanitopoli: indagati oltre 300 medici, coinvolto Bettino Craxi

2006 - Il Montenegro ottiene l'indipendenza dalla Serbia e Montenegro

2017 - Tragedia di piazza San Carlo a Torino: un falso allarme lanciato durante la proiezione su un maxi schermo della partita finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in Piazza San Carlo genera una calca che causa un morto e circa 1500 feriti

Compleanni

Luigi Di Biagio - Ex calciatore e allenatore italiano (1971)

Enzo Jannacci - Cantautore italiano (1935 - 29 marzo 2013)

Claudio Lippi - Cantante e presentatore tv italiano (1945)

Michela Murgia - Scrittrice italiana (1972 - 10 agosto 2023)

Rafael Nadal - Tennista spagnolo (1986)

Checco Zalone - Attore e comico italiano (1977)