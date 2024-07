Almanacco | Martedì 2 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 2 luglio è il 183º giorno del calendario gregoriano (il 184º negli anni bisestili). Mancano 182 giorni alla fine dell'anno.

E' il giorno centrale di ogni anno: l'istante centrale dell'anno, infatti, negli anni non bisestili cade alle 12 (mezzogiorno), mentre negli anni bisestili cade alle 24 (mezzanotte), per cui, in tali anni, sono due i giorni centrali: questo e quello seguente.

Santo del giorno: secondo il calendario liturgico tradizionale ricorre la Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta.

Aforisma di Luglio

Il caldo luglio porta docce rinfrescanti, albicocche e violacciocche.

(Sara Coleridge)

Accadde oggi

1679 - Daniel Greysolon de Du Luth e la sua spedizione sono i primi europei a mettere piede nel Minnesota e a vedere le sorgenti del Fiume Mississippi

1723 - Prima esecuzione assoluta del Magnificat BWV 243a di Johann Sebastian Bach a Lipsia

1777 - Il Vermont diventa il primo Stato americano ad abolire la schiavitù

1871 - Vittorio Emanuele II di Savoia entra solennemente a Roma dopo averla conquistata a discapito dello Stato Pontificio

1897 - Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio

1928 - Le autorità fasciste decidono che le due società ginnastiche "Andrea Doria" e "Sampierdarenese" devono fondersi per formare la Dominante, antenata della Sampdoria

1937 - Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono nell'Oceano Pacifico, mentre tentano di compiere il primo giro del mondo in aereo sulla linea dell'equatore

1957 - Torino: la FIAT presenta ufficialmente la Fiat 500 al circolo Sporting

1964 - Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson firma il Civil Rights Act, che proibisce la segregazione nei luoghi pubblici

1976 - Il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam

1984 - Viene autorizzata con D.P.R. la DOCG per il vino Chianti

1993 - Nella battaglia del pastificio a Mogadiscio cadono i tre militari italiani Pasquale Baccaro, Andrea Millevoi e Stefano Paolicchi

1994 - Va in scena per le strade di Roma la prima parata del Pride così definita nella storia d'Italia

Compleanni

Pierre Cardin - Stilista italo-francese (1922 - 29 dicembre 2020)

Hermann Hesse - Scrittore tedesco, vincitore del Premio Nobel (1877 - 9 agosto 1962)

René Lacoste - Tennista e stilista francese (1904 - 12 ottobre 1996)

Alba Parietti - Personaggio tv (1961)

Margot Robbie - Attrice australiana (1990)

Michele Santoro - Giornalista e personaggio tv (1951)