Almanacco | Martedì 28 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano (il 149º negli anni bisestili). Mancano 217 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Carauno, martire

Proverbio di Maggio

Nel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggio

Accadde oggi

1606 - Il pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e il prosseneta Ranuccio Tomassoni si sfidano a una partita di pallacorda, ma la discussione su un fallo di gioco degenera in un duello all'arma bianca da cui usciranno il primo ferito e il secondo ucciso; Merisi viene processato per omicidio e condannato a morte, e per evitare la sentenza scapperà entro la fine dell'anno da Roma verso il Sud Italia e poi Malta

1940 - Seconda guerra mondiale: il Belgio si arrende alla Germania nazista

1955 - Maria Callas canta La traviata al Teatro alla Scala di Milano

1961 - L'articolo The Forgotten Prisoners di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani a diffusione internazionale; in seguito verrà considerato come il fondamento dell'organizzazione per i diritti umani Amnesty International

1964 - Si forma l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)

1974 - Durante un comizio antifascista in Piazza della Loggia Brescia, alle ore 10:12 esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di otto persone e il ferimento di altre 103. L'atto, di comprovata matrice neofascista, è riconducibile alla strategia della tensione

1980 - Giovani terroristi della Brigata XXVIII marzo uccidono a Milano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera

1999 - A Milano, dopo un lavoro di restauro di importanza storica durato 22 anni, riapre al pubblico il refettorio nel convento della chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci

2003 - All'Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2

2011 - A seguito di un referendum, a Malta viene introdotto il divorzio; nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l'unico Paese al mondo, insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano, in cui il divorzio non era permesso

2013 - L'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale

2017 - Tom Dumoulin vince il 100º Giro d'Italia

Compleanni

Patch Adams - Medico statunitense celebre per la Terapia del sorriso (1945)

Ian Fleming - Scrittore inglese, creatore di James Bond (1908 - 12 agosto 1964)

Rudolph Giuliani - Politico statunitense (1944)