Almanacco | Mercoledì 12 giugno: accadde oggi, compleanni, aforisma e santo del giorno

Il 12 giugno è il 163º giorno del calendario gregoriano (il 164º negli anni bisestili). Mancano 202 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Anna di Kašin, principessa di Pskov e monaca.

Aforisma di Giugno

Se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo.

(Bern Williams)

Accadde oggi

1550 - La città di Helsinki viene fondata come capitale della Finlandia dal re Gustavo I di Svezia

1849 - La maschera antigas viene brevettata da L.P. Haslett

1859 - Con la ritirata delle truppe austriache e la partenza del Legato pontificio, a Bologna finisce lo Stato della Chiesa

1859 - All'indomani della fuga del duca, cessa il governo estense nei territori di Modena e Reggio Emilia

1897 - Karl Elsener brevetta il "coltello dell'ufficiale", ovvero l'oggetto poi diventato noto come coltellino svizzero

1931 - Al Capone e 68 dei suoi accoliti vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo

1942 - Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo tredicesimo compleanno

1964 - In Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo

1965 - I Rolling Stones pubblicano la canzone (I Can't Get No) Satisfaction

1987 - Il presidente statunitense Ronald Reagan sfida pubblicamente Michail Gorbačëv ad abbattere il Muro di Berlino

1991 - Boris Yeltsin viene eletto come presidente della Federazione Russa

1999 - La forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (KFOR), a guida NATO, entra nella provincia del Kosovo nella Repubblica Federale di Jugoslavia

Compleanni

Chiara Appendino - Politica italiana (1984)

George H. W. Bush - 41° presidente degli Stati Uniti (1924 - 30 novembre 2018)

Gabriele Cirilli - Comico e attore italiano (1967)

Anna Frank - Vittima del nazismo (1929 - 1945)

Margherita Hack - Astrofisica italiana (1922 - 29 giugno 2013)

Francesco Renga - Cantante italiano (1968)