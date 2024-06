Almanacco | Mercoledì 26 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 26 giugno è il 177º giorno del calendario gregoriano (il 178º negli anni bisestili). Mancano 188 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Antelmo di Chignin, monaco e vescovo.

Aforisma di Giugno

L’ istinto del sole, la tenacia del grano, il vento che sposta le nubi e le mette in un angolo. Due innamorati che si baciano.

Giugno è l’estate che prende forza.

(Fabrizio Caramagna)

Accadde oggi

1409 - Nel Concilio di Pisa, previa deposizione dei due papi Gregorio XII di Roma e Benedetto XIII di Avignone di 21 giorni prima, si elegge per votazione unanime come papa il cardinale Pietro Filarghi, che prende il nome di Alessandro V

1819 - Viene brevettata la bicicletta

1945 - Viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite

1948 - Gli alleati occidentali danno il via al Ponte aereo per Berlino dopo che l'Unione Sovietica ha bloccato l'accesso via terra a Berlino Ovest

1963 - John F. Kennedy pronuncia la famosa frase "Ich bin ein Berliner"

1974 - L'etichetta UPC (codice a barre) viene usata per la prima volta per prezzare gli acquisti al supermercato

1977 - Il cantante statunitense Elvis Presley si esibisce a Indianapolis (Indiana) nel suo ultimo concerto dal vivo

1997 - Esce nel Regno Unito Harry Potter e la pietra filosofale, primo volume della serie di Harry Potter scritto da J. K. Rowling

2000 - Viene divulgato il testo del terzo segreto di Fátima

2015 - Gli USA legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 Stati

Compleanni

Salvador Allende - Politico cileno (1908 - 11 settembre 1973)

Max Biaggi - Ex pilota motociclistico italiano (1971)

Aimé Césaire - Poeta, scrittore e politico francese (1913 - 17 aprile 2008)

Gaetano Curreri - Cantante italiano, voce degli Stadio (1952)

Ariana Grande - Cantate e attrice statunitense (1993)

Paolo Maldini - Ex calciatore italiano (1968)

Andrea Pininfarina - Imprenditore e ingegnere italiano (1957 - 7 agosto 2008)

William Thomson, Lord Kelvin - Matematico e fisico irlandese (1824 - 17 dicembre 1907)