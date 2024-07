Almanacco | Mercoledì 3 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 3 luglio è il 184º giorno del calendario gregoriano (il 185º negli anni bisestili). Mancano 181 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Tommaso apostolo.

Aforisma di Luglio

Notte di luglio, le conversazioni delle susine appena nate e la luna che spia un grillo che sta imparando a cantare.

(Fabrizio Caramagna)

Accadde oggi

1962 - In seguito a un referendum, la Francia dichiara l'indipendenza dell'Algeria

1971 - Il cantante James Jim Morrison del gruppo rock Doors muore a Parigi per cause mai completamente chiarite

1972 - Viene fondata a Firenze la Federazione unitaria CGIL CISL UIL

1981 - Il quotidiano The New York Times pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di «un raro cancro» in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles: è il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS

1985 - Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 24 giugno con 752 voti su 977

1992 - Bettino Craxi parla alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia; è il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993

2022 - Un seracco di 80 m di altezza per 200 di larghezza si stacca sulla Marmolada uccidendo 11 persone

Compleanni

Julian Assange - Informatico e giornalista australiano (1971)

Tom Cruise - Attore statunitense (1962)

Flavio Insinna - Attore e personaggio tv (1965)

Franz Kafka - Scrittore ceco (1883 - 3 giugno 1924)

Franco Locatelli - Medico e accademico italiano (1960)

Walter Veltroni - Politico e giornalista (1955)

Sebastian Vettel - Ex pilota tedesco di F1 (1987)