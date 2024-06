Almanacco | Mercoledì 5 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano (il 157º negli anni bisestili). Mancano 209 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire.

Proverbio di Giugno

Giugno ti paga o ti castiga con la paglia o con la spiga

Accadde oggi

1224 - Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli

1662 - Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il Sole e il titolo di Re Sole

1741 - Vitus Jonassen Bering lascia la Kamčatka per esplorare l'Alaska

1783 - I Fratelli Montgolfier dimostrano in pubblico la loro 'montgolfière'

1841 - Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote

1944 - Seconda guerra mondiale: più di mille bombardieri britannici sganciano circa 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia come preparazione per il D-Day

1947 - Piano Marshall: il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America George Marshall propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa colpiti dalla guerra

1968 - Sirhan Sirhan spara a Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California; Kennedy morirà il giorno dopo

1977 - Il personal computer Apple II viene messo in vendita

1981 - Viene pubblicato sul bollettino medico dei CDC Morbidity and Mortality Weekly Report un articolo in cui si studia l'apparentemente immotivato contagio da PCP (rara polmonite causata dal fungo Pneumocystis jirovecii) in cinque giovani sani fino a quel momento; l'articolo sarà successivamente considerato come l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS

1989 - Durante la Protesta di piazza Tienanmen, il 'Rivoltoso Sconosciuto' si para davanti ai carri armati per bloccarli: diventerà il simbolo della rivolta

2016 - Entra in vigore in Italia la legge sulle unioni civili

Compleanni

Sven Goran Eriksson - Allenatore di calcio svedese (1948)

Ken Follett - Scrittore gallese (1949)

Federico Garcia Lorca - Poeta spagnolo (1898 - 19 agosto 1936)

John Maynard Keynes - Economista inglese (1883 - 21 aprile 1946)

Enrico Ruggeri - Cantautore italiano (1957)

Stefania Sandrelli - Attrice italiana (1946)

Adam Smith - Filosofo ed economista scozzese (1723 - 17 luglio 1790)

Pancho Villa - Guerriglierlo e rivoluzionario messicano (1878 - 20 luglio 1923)